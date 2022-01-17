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Пустовой провел первый матч после травмы

Баскетбол
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Центровой сборной Украины снова в игре

Пустовой провел первый матч после травмы

фото - twitter.com

Новина українською

Артем Пустовой провел первый матч спустя пять недель после травмы лодыжки – баскетболист Гран-Канарии отыграл почти 10 минут в поединке регулярного чемпионата Испании против Манресы (72:91).

Пустовой набрал 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 1 блок-шот, собрал 1 подбор и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне 2021-2022 экс-центровой Химика в рамках Лиги АСВ отыграл 13 матчей – в среднем за игру он набирает по 9,8 очка и 4,2 подбора.

Гран-Канария с показателем 7-9 занимает 11-е место в турнирной таблице.

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В статье: баскетбол Артем Пустовой Лига АСВ
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