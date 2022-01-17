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Пустовой провел первый матч после травмы
Центровой сборной Украины снова в игре
фото - twitter.com
Артем Пустовой провел первый матч спустя пять недель после травмы лодыжки – баскетболист Гран-Канарии отыграл почти 10 минут в поединке регулярного чемпионата Испании против Манресы (72:91).
Пустовой набрал 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 1 блок-шот, собрал 1 подбор и отдал 1 результативную передачу.
В сезоне 2021-2022 экс-центровой Химика в рамках Лиги АСВ отыграл 13 матчей – в среднем за игру он набирает по 9,8 очка и 4,2 подбора.
Гран-Канария с показателем 7-9 занимает 11-е место в турнирной таблице.
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