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НБА. Лейкерс обыграли Юту, Мемфис разобрался с Чикаго
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Нью-Орлеан 104:92 (18:29, 21:17, 32:23, 33:23)
Нью-Йорк – Шарлотт 87:97 (23:34, 21:28, 23:24, 20:11)
Вашингтон – Филадельфия 117:98 (38:29, 23:26, 30:28, 26:15)
Кливленд – Бруклин 114:107 (30:31, 35:28, 22:29, 27:19)
Мемфис – Чикаго 119:106 (20:20, 38:25, 34:27, 27:34)
Клипперс – Индиана 139:133 (40:27, 28:32, 36:31, 35:43)
Атланта – Милуоки 121:114 (17:26, 33:36, 33:26, 38:26)
Орландо – Портленд 88:98 (17:22, 23:32, 21:27, 27:17)
Майами – Торонто 104:99 (27:30, 31:21, 22:24, 24:24)
Сан-Антонио – Финикс 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34)
Даллас – Оклахома-Сити 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30)
Лейкерс – Юта 101:95 (24:25, 28:21, 20:32, 29:17)
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