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НБА. Голден Стэйт обыграл Детройт, Миннесота справилась с Нью-Йорком

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт обыграл Детройт, Миннесота справилась с Нью-Йорком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нью-Йорк – Миннесота 110:112 (23:30, 28:31, 40:25, 19:26)

Голден Стэйт – Детройт 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Детройт Пистонс
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