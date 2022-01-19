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Николаев усилил состав опытным защитником

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Баскетболист сменил клуб

Николаев усилил состав опытным защитником

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Американский защитник Морис Крик перешел в МБК Николаев.

Крик известен украинским болельщикам по выступлениям в Киев-Баскете в сезоне 2018/19, а также в составе Прометея в сезоне 2019/20. С киевлянами американец становился серебряным призером Суперлиги.

В прошлом сезоне Крик выступал за румынский Стяуа, в составе которого в 24 матчах регулярного чемпионата набирал 13.5 очка, делал 4.2 подбора и 2.6 передачи в среднем за 27.3 минуты на площадке (38.4% с игры, 33.5% трехочковых).

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В статье: МБК Николаев
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