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НБА. Лейкерс проиграли Индиане, Милуоки разобрался с Мемфисом
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Бруклин 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)
Филадельфия – Орландо 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)
Бостон – Шарлотт 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)
Атланта – Миннесота 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)
Майами – Портленд 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)
Чикаго – Кливленд 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)
Милуоки – Мемфис 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)
Даллас – Торонто 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)
Сан-Антонио – Оклахома-Сити 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)
Юта – Хьюстон 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)
Денвер – Клипперс 130:128 OT (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)
Сакраменто – Детройт 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)
Лейкерс – Индиана 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35)
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