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НБА. Голден Стэйт проиграл Индиане, Финикс огорчил Даллас
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даллас – Финикс 101:109 (26:22, 27:23, 29:29, 19:35)
Нью-Йорк – Нью-Орлеан 91:102 (17:27, 25:19, 15:35, 34:21)
Голден Стэйт – Индиана 117:121 OT (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11)
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