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НБА. Голден Стэйт проиграл Индиане, Финикс огорчил Даллас

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт проиграл Индиане, Финикс огорчил Даллас

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даллас – Финикс 101:109 (26:22, 27:23, 29:29, 19:35)

Нью-Йорк – Нью-Орлеан 91:102 (17:27, 25:19, 15:35, 34:21)

Голден Стэйт – Индиана 117:121 OT (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11)

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В статье: НБА Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз
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