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Лейкерс уверенно обыграл Орландо, Голден Стэйт добыл волевую победу над Хьюстоном

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

Лейкерс уверенно обыграл Орландо, Голден Стэйт добыл волевую победу над Хьюстоном

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

В Орландо (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Орландо Мэджик" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу в нём одержали "Лейкерс" со счётом 116:105.

Значительный вклад в успех гостей внёс Леброн Джеймс. На его счету 29 очков. В "Орландо" выделился Джейлен Саггс - 22 очка.

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" "Бостон Селтикс" провёл игру с "Портленд Трэйл Блэйзерс". Победу в этом матче одержали гости со счётом 109:105.

Самым результативным игроком у "Портленда" стал Юсуф Нуркич, набравший 29 очков и 17 подборов. Лучше всех у "Бостона" выступил Джейсон Тейтум, у него 27 очков и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

Сан-Антонио – Бруклин 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38)

Милуоки – Чикаго 94:90 (24:20, 21:24, 23:25, 26:21)

Бостон – Портленд 105:109 (25:30, 33:24, 24:29, 23:26)

Шарлотт – Оклахома-Сити 121:98 (37:20, 32:32, 24:23, 28:23)

Орландо – Лейкерс 105:116 (27:24, 35:30, 16:31, 27:31)

Филадельфия – Клипперс 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32)

Атланта – Майами 110:108 (31:30, 29:21, 28:23, 22:34)

Вашингтон – Торонто 105:109 (30:20, 24:35, 23:36, 28:18)

Денвер – Мемфис 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)

Юта – Детройт 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)

Голден Стэйт – Хьюстон 105:103 (24:30, 19:24, 33:22, 29:27)

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В статье: ЛеБрон Джеймс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик
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