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Хьюстон готов выменять одного из ключевых игроков Лейкерс

Баскетбол
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Но удасться ли

Хьюстон готов выменять одного из ключевых игроков Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Назван клуб, готовый взять у "Лос-Анджелес Лейкерс" разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Как сообщает известный инсайдер Марк Стейн на своём сайте, такой командой является "Хьюстон Рокетс".

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По словам Стейна, "Рокетс" в обмен на Уэстбрука готовы отдать в калифорнийский клуб разыгрывающего Джона Уолла, который ещё ни разу не сыграл за "Хьюстон" в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, "Рокетс" также хотели бы получить компенсацию в виде драфт-пиков.

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В статье: Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
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