Директорат ФБУ дисквалифицировал президента Днепра на пять игр

Состоялось заседание Директората ФБУ, на котором были рассмотрены вопросы поведения президента Днепра Валерия Кондратьева во время матча Высшей лиги между командами ДНЕПР-2-ДВУФКСДЮСШОР№5 и Мариуполь.

В концовке игры президент Днепра Валерий Кондратьев вышел на игровую площадку и вступил с судьями игры в спор в агрессивной манере с использованием нецензурных слов.

Директорат принял решение дисквалифицировав его на 5 следующих календарных игр с участием ДНЕПР-2-ДВУФКСДЮСШОР№5 в Высшей лиге, а также обязать уплатить денежный взнос в размере 65 тысяч гривен:

- 15 000 гривен за выход на игровую площадку во время игры (ст. 67);

- 50 000 гривен за неспортивное поведение (ст. 79, сумма предварительного штрафа удваивается);

Дополнительно клуб обязан заплатить 10 000 гривен за нарушение требований, предусмотренных статьей 43 "Правил проведения…" за необеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и после матча, поскольку в момент выхода Валерия Кондатьева на площадку по требованию судьи не вмешалась охрана , находившейся в игровом зале

Еще 10 000 гривен клуб должен оплатить нарушение правил трансляции, поскольку в момент инцидента с Валерием Кондатьевым оператор отвел камеру в сторону вместо того, чтобы держать конфликтный эпизод в кадре.