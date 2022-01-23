Финикс одержал легкую победу над Индианой, Кливленд обыграл Оклахому, Милуоки дожал Сакраменто

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе "Футпринт Центр" "Финикс Санз" принимал "Индиану Пэйсерс". Победу в нём одержал "Финикс" со счётом 113:103.

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" "Кливленд Кавальерс" провёл игру с "Оклахома-Сити Тандер". Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 94:87.

Также "Милуоки Бакс" обыграл "Сакраменто Кингз" со счётом 133:127. У Тайриза Халибёртона дабл-дабл (24 очка и 12 передач).