Леброн Джеймс подарил своей матери роскошный автомобиль

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подарил матери автомобиль на день рождения. Об этом рассказала сама мама Леброна, Глория.

"Спасибо тебе, мой заботливый и щедрый сын, за такой неожиданный подарок на день рождения! Ты всегда думаешь над тем, как бы облегчить мою жизнь и сделать меня счастливой. Бесконечно тебя люблю", — написала Глория в своём "инстаграме".