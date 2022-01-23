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Леброн Джеймс подарил своей матери роскошный автомобиль

Баскетбол
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Об этом рассказала сама глория

Леброн Джеймс подарил своей матери роскошный автомобиль

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подарил матери автомобиль на день рождения. Об этом рассказала сама мама Леброна, Глория.

"Спасибо тебе, мой заботливый и щедрый сын, за такой неожиданный подарок на день рождения! Ты всегда думаешь над тем, как бы облегчить мою жизнь и сделать меня счастливой. Бесконечно тебя люблю", — написала Глория в своём "инстаграме".

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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