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Леброн Джеймс подарил своей матери роскошный автомобиль
Об этом рассказала сама глория
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подарил матери автомобиль на день рождения. Об этом рассказала сама мама Леброна, Глория.
"Спасибо тебе, мой заботливый и щедрый сын, за такой неожиданный подарок на день рождения! Ты всегда думаешь над тем, как бы облегчить мою жизнь и сделать меня счастливой. Бесконечно тебя люблю", — написала Глория в своём "инстаграме".
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