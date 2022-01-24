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НБА. Голден Стэйт обыграл Юту, Майами разобрался с Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт обыграл Юту, Майами разобрался с Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Йорк – Клипперс 110:102 (39:31, 27:30, 25:20, 19:21)

Вашингтон – Бостон 87:116 (25:31, 20:29, 24:31, 18:25)

Торонто – Портленд 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)

Орландо – Чикаго 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

Майами – Лейкерс 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)

Сан-Антонио – Филадельфия 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

Шарлотт – Атланта 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

Даллас – Мемфис 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

Миннесота – Бруклин 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

Денвер – Детройт 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

Голден Стэйт – Юта 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Майами Хит
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