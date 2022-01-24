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НБА. Голден Стэйт обыграл Юту, Майами разобрался с Лейкерс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Клипперс 110:102 (39:31, 27:30, 25:20, 19:21)
Вашингтон – Бостон 87:116 (25:31, 20:29, 24:31, 18:25)
Торонто – Портленд 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)
Орландо – Чикаго 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)
Майами – Лейкерс 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)
Сан-Антонио – Филадельфия 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)
Шарлотт – Атланта 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)
Даллас – Мемфис 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)
Миннесота – Бруклин 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)
Денвер – Детройт 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)
Голден Стэйт – Юта 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17)
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