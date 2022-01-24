Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Запорожье расстался с ключевым легионером
Потеря для клуба
Фото - Facebook
Запорожский клуб на официальном уровне объявил о завершении сотрудничества с американским форвардом Эваном Максвеллом.
Баскетболист по семейным обстоятельствам покинул Украину и вернулся в США.
В текущем сезоне Максвелл в чемпионате Украины отыграл 24 матча – в среднем за игру он набирал по 11,0 очка и 6,8 подбора.
БК Запорожье с показателем 14-12 занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги.
Следующий матч на внутренней арене команда Станислава Овдеенко проведет 28 января против Прометея.
Популярное сейчас
- Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
- Блавацкий: Если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран
- Решение Шевченко, яркая победа футзалистов, осечка Реала. Главные новости за 23 января
- Леброн Джеймс подарил своей матери роскошный автомобиль
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО