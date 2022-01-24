БК Запорожье расстался с ключевым легионером

Запорожский клуб на официальном уровне объявил о завершении сотрудничества с американским форвардом Эваном Максвеллом.

Баскетболист по семейным обстоятельствам покинул Украину и вернулся в США.

В текущем сезоне Максвелл в чемпионате Украины отыграл 24 матча – в среднем за игру он набирал по 11,0 очка и 6,8 подбора.

БК Запорожье с показателем 14-12 занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч на внутренней арене команда Станислава Овдеенко проведет 28 января против Прометея.