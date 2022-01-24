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Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри
У Карри рано или поздно должен был произойти спад
фото - r6nationals.gg
Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр дал комментарий по поводу неудачного отрезка в исполнении лидера команды Стефена Карри.
"Стеф отлично выглядит физически. Последние несколько матчей он играет в свой лучший баскетбол с точки зрения выполнения обязанностей разыгрывающего. Он бережёт мяч, отлично играет в защите, просто броски не идут… Он так долго показывал нереальный уровень попаданий. Я думаю, все ждут, что он будет в форме весь сезон, но это просто невозможно", — приводит слова Керра ESPN.
Стефен Карри ударно начал нынешний сезон НБА, побив за первую половину регулярного чемпионата множество рекордов, однако позже звёздный разыгрывающий начал показывать слабую по его меркам статистику.
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