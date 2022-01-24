Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр дал комментарий по поводу неудачного отрезка в исполнении лидера команды Стефена Карри.

"Стеф отлично выглядит физически. Последние несколько матчей он играет в свой лучший баскетбол с точки зрения выполнения обязанностей разыгрывающего. Он бережёт мяч, отлично играет в защите, просто броски не идут… Он так долго показывал нереальный уровень попаданий. Я думаю, все ждут, что он будет в форме весь сезон, но это просто невозможно", — приводит слова Керра ESPN.

Стефен Карри ударно начал нынешний сезон НБА, побив за первую половину регулярного чемпионата множество рекордов, однако позже звёздный разыгрывающий начал показывать слабую по его меркам статистику.