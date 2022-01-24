  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри

Баскетбол
(1 голосов)

У Карри рано или поздно должен был произойти спад

Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри

фото - r6nationals.gg

Новина українською

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр дал комментарий по поводу неудачного отрезка в исполнении лидера команды Стефена Карри.

"Стеф отлично выглядит физически. Последние несколько матчей он играет в свой лучший баскетбол с точки зрения выполнения обязанностей разыгрывающего. Он бережёт мяч, отлично играет в защите, просто броски не идут… Он так долго показывал нереальный уровень попаданий. Я думаю, все ждут, что он будет в форме весь сезон, но это просто невозможно", — приводит слова Керра ESPN.

Стефен Карри ударно начал нынешний сезон НБА, побив за первую половину регулярного чемпионата множество рекордов, однако позже звёздный разыгрывающий начал показывать слабую по его меркам статистику.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефен Карри Стив Керр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...