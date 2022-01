Power ranking НБА. Финикс в лидерах, Мемфис и Голден Стэйт в топ-3

Показатель побед/поражений в сезоне – 36-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

В 2022 году Финикс выиграл 9 из 10 матчей и утвердился в статусе лучшей команды регулярного чемпионата. Санз по-прежнему входят в топ-5 по эффективности на обеих половинах площадки, а также лидируют в лиге по показателю +/-.

Лидеры Солнечных в последних играх на высоте – Девин Букер в среднем за вечер набирает по 28,0 очка, а Крис Пол традиционно дирижирует нападением команды, раздавая по 11,0 передачи за игру.

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Мемфис после невероятной 11-матчевой победной серии дважды проиграл Далласу и не сдержал нападение Милуоки. Последние провалы Гриззлис объясняются потерей важных ролевиков Десмонда Бэйна, Кайла Андерсона и Таюса Джонса, которые выбыли из строя по протоколу безопасности НБА.

Тем временем Джа Морант снова и снова вынуждает экспертов упоминать свое имя при составлении кандидатов на MVP. В последних семи матчах плеймейкер Мемфиса в среднем набирает по 27,9 очка, 7,0 подбора и 7,7 передачи, забивая почти 48% бросков с игры.

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Воины после долгожданного возвращения Клэя Томпсона выдали 2-4 и отстали от Финикса в борьбе за первую строку на Западе.

Команду Стива Керра сейчас лихорадит – отсутствие Дрэймонда Грина не сказалось на качестве защиты (106,0 очка на 100 владений, 4-е место в лиге), но в нападении есть вопросы к Стефену Карри, который в последних семи матчах реализовал только 38% бросков.

Впрочем, в самый нужный момент рука у главного снайпера в истории баскетбола все же не дрогнула:

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Милуоки после серии 2-6 (сказалось отсутствие Джру Холидэя) выиграл три матча подряд, причем Бакс сдержали мощные атаки Мемфиса и Чикаго всего до 100,5 набранных очка за 100 владений.

Нападение Бакс традиционно держится на Яннисе Адетокумбо и Крисе Миддлтоне – этот дуэт за последние две недели в среднем набирал почти по 55 очков при практически 50% реализации бросков с игры.

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Джоэль Эмбиид набрал феноменальную форму и помог Сиксерс выиграть 7 из 10 последних матчей, что позволило команде ворваться в топ-6 Восточной конференции.

Камерунский центровой за последние 16 матчей в среднем за игру набирает по 33,9 очка при потрясающей бросковой эффективности – 55% с игры и 42% трехочковых.

Joel Embiid has had more points than minutes in his last 4 games.



38 points in 31 minutes

40 points in 37 minutes

50 points in 27 minutes

32 points in 29 minutes



pic.twitter.com/XqLdhvmfjw