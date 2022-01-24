Power ranking НБА. Финикс в лидерах, Мемфис и Голден Стэйт в топ-3

№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 36-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

В 2022 году Финикс выиграл 9 из 10 матчей и утвердился в статусе лучшей команды регулярного чемпионата. Санз по-прежнему входят в топ-5 по эффективности на обеих половинах площадки, а также лидируют в лиге по показателю +/-.

Лидеры Солнечных в последних играх на высоте – Девин Букер в среднем за вечер набирает по 28,0 очка, а Крис Пол традиционно дирижирует нападением команды, раздавая по 11,0 передачи за игру.

№2. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Мемфис после невероятной 11-матчевой победной серии дважды проиграл Далласу и не сдержал нападение Милуоки. Последние провалы Гриззлис объясняются потерей важных ролевиков Десмонда Бэйна, Кайла Андерсона и Таюса Джонса, которые выбыли из строя по протоколу безопасности НБА.

Тем временем Джа Морант снова и снова вынуждает экспертов упоминать свое имя при составлении кандидатов на MVP. В последних семи матчах плеймейкер Мемфиса в среднем набирает по 27,9 очка, 7,0 подбора и 7,7 передачи, забивая почти 48% бросков с игры.

№3. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Воины после долгожданного возвращения Клэя Томпсона выдали 2-4 и отстали от Финикса в борьбе за первую строку на Западе.

Команду Стива Керра сейчас лихорадит – отсутствие Дрэймонда Грина не сказалось на качестве защиты (106,0 очка на 100 владений, 4-е место в лиге), но в нападении есть вопросы к Стефену Карри, который в последних семи матчах реализовал только 38% бросков.

Впрочем, в самый нужный момент рука у главного снайпера в истории баскетбола все же не дрогнула:

STEPHEN CURRY WINS IT AT THE BUZZER ???? pic.twitter.com/6MTKZhpX5X — NBA TV (@NBATV) January 22, 2022

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Милуоки после серии 2-6 (сказалось отсутствие Джру Холидэя) выиграл три матча подряд, причем Бакс сдержали мощные атаки Мемфиса и Чикаго всего до 100,5 набранных очка за 100 владений.

Нападение Бакс традиционно держится на Яннисе Адетокумбо и Крисе Миддлтоне – этот дуэт за последние две недели в среднем набирал почти по 55 очков при практически 50% реализации бросков с игры.

№5. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Джоэль Эмбиид набрал феноменальную форму и помог Сиксерс выиграть 7 из 10 последних матчей, что позволило команде ворваться в топ-6 Восточной конференции.

Камерунский центровой за последние 16 матчей в среднем за игру набирает по 33,9 очка при потрясающей бросковой эффективности – 55% с игры и 42% трехочковых.

Joel Embiid has had more points than minutes in his last 4 games.



38 points in 31 minutes

40 points in 37 minutes

50 points in 27 minutes

32 points in 29 minutes



We’ll keep him as our pfp as long as he keeps doing it. pic.twitter.com/XqLdhvmfjw — StatMuse (@statmuse) January 24, 2022

№6. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Майами воспользовался кадровыми проблемами Чикаго и Бруклина и взобрался на вершину Восточной конференции. У команды Эрика Споэльстры 7 побед в последних 10 матчах, включая встречи с Финиксом и Лейкерс.

Показательно, что Майами, несмотря на регулярные вылеты в лазарет Джимми Батлера, Бэма Адебайо и Кайла Лаури, входит в топ-3 самых прогрессирующих клубов лиги в атаке и защите относительно прошлого сезона.

№7. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-20

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Даллас выиграл 11 из последних 13 матчей, причем Маверикс по ходу своей впечатляющей серии позволяли соперникам набирать лишь по 99,0 на 100 владений, что с большим отрывом является лучшим показателем в лиге.

Лука Дончич в последних 10 поединках собрал три трипл-дабла и каждый раз набирал как минимум по 20 очков, а его единственной проблемой является кошмарная эффективность на трехочковой дуге (20,5%).

№8. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Кливленд, несмотря на травмы ключевых защитников, выиграл шесть из последних семи матчей и вернулся на пятую строку в Восточной конференции, причем Кавальерс на выезде разбили Юту и дожали в решающей четверти Бруклин. Команда все еще входит в тройку лучших по защитному рейтингу и занимает четвертое место в лиге по показателю +/-.

№9. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Бруклин надолго потерял Кевина Дюранта, но приобрел Кайри Ирвинга, пусть пока только на выездные матчи. Большие кадровые проблемы не мешают команде Стива Нэша показывать лучшую эффективность в атаке за последние 30 дней, но при этом у Нетс серьезно просели защитные показатели, поэтому неудивительно, что в 2022 году им удалось лишь однажды выиграть два матча кряду.

№10. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

У Чикаго настоящая эпидемия травм – прямо сейчас команде не могут помочь Лонзо Болл, Алекс Карузо и один из двух лучших скореров Зак Лавин. У Буллз шесть поражений в последних семи матчах и место в топ-5 худших атак и оборон на этом отрезке сезона.