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Power ranking НБА. Финикс в лидерах, Мемфис и Голден Стэйт в топ-3

Баскетбол
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Обновленная версия десятки самых горячих команд регулярного чемпионата НБА

Power ranking НБА. Финикс в лидерах, Мемфис и Голден Стэйт в топ-3

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 36-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

В 2022 году Финикс выиграл 9 из 10 матчей и утвердился в статусе лучшей команды регулярного чемпионата. Санз по-прежнему входят в топ-5 по эффективности на обеих половинах площадки, а также лидируют в лиге по показателю +/-.

Лидеры Солнечных в последних играх на высоте – Девин Букер в среднем за вечер набирает по 28,0 очка, а Крис Пол традиционно дирижирует нападением команды, раздавая по 11,0 передачи за игру.

№2. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Мемфис после невероятной 11-матчевой победной серии дважды проиграл Далласу и не сдержал нападение Милуоки. Последние провалы Гриззлис объясняются потерей важных ролевиков Десмонда Бэйна, Кайла Андерсона и Таюса Джонса, которые выбыли из строя по протоколу безопасности НБА.

Тем временем Джа Морант снова и снова вынуждает экспертов упоминать свое имя при составлении кандидатов на MVP. В последних семи матчах плеймейкер Мемфиса в среднем набирает по 27,9 очка, 7,0 подбора и 7,7 передачи, забивая почти 48% бросков с игры.

№3. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Воины после долгожданного возвращения Клэя Томпсона выдали 2-4 и отстали от Финикса в борьбе за первую строку на Западе.

Команду Стива Керра сейчас лихорадит – отсутствие Дрэймонда Грина не сказалось на качестве защиты (106,0 очка на 100 владений, 4-е место в лиге), но в нападении есть вопросы к Стефену Карри, который в последних семи матчах реализовал только 38% бросков.

Впрочем, в самый нужный момент рука у главного снайпера в истории баскетбола все же не дрогнула:

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Милуоки после серии 2-6 (сказалось отсутствие Джру Холидэя) выиграл три матча подряд, причем Бакс сдержали мощные атаки Мемфиса и Чикаго всего до 100,5 набранных очка за 100 владений.

Нападение Бакс традиционно держится на Яннисе Адетокумбо и Крисе Миддлтоне – этот дуэт за последние две недели в среднем набирал почти по 55 очков при практически 50% реализации бросков с игры.

№5. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Джоэль Эмбиид набрал феноменальную форму и помог Сиксерс выиграть 7 из 10 последних матчей, что позволило команде ворваться в топ-6 Восточной конференции.

Камерунский центровой за последние 16 матчей в среднем за игру набирает по 33,9 очка при потрясающей бросковой эффективности – 55% с игры и 42% трехочковых.

№6. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Майами воспользовался кадровыми проблемами Чикаго и Бруклина и взобрался на вершину Восточной конференции. У команды Эрика Споэльстры 7 побед в последних 10 матчах, включая встречи с Финиксом и Лейкерс.

Показательно, что Майами, несмотря на регулярные вылеты в лазарет Джимми Батлера, Бэма Адебайо и Кайла Лаури, входит в топ-3 самых прогрессирующих клубов лиги в атаке и защите относительно прошлого сезона.

№7. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-20

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Даллас выиграл 11 из последних 13 матчей, причем Маверикс по ходу своей впечатляющей серии позволяли соперникам набирать лишь по 99,0 на 100 владений, что с большим отрывом является лучшим показателем в лиге.

Лука Дончич в последних 10 поединках собрал три трипл-дабла и каждый раз набирал как минимум по 20 очков, а его единственной проблемой является кошмарная эффективность на трехочковой дуге (20,5%).

№8. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Кливленд, несмотря на травмы ключевых защитников, выиграл шесть из последних семи матчей и вернулся на пятую строку в Восточной конференции, причем Кавальерс на выезде разбили Юту и дожали в решающей четверти Бруклин. Команда все еще входит в тройку лучших по защитному рейтингу и занимает четвертое место в лиге по показателю +/-.

№9. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Бруклин надолго потерял Кевина Дюранта, но приобрел Кайри Ирвинга, пусть пока только на выездные матчи. Большие кадровые проблемы не мешают команде Стива Нэша показывать лучшую эффективность в атаке за последние 30 дней, но при этом у Нетс серьезно просели защитные показатели, поэтому неудивительно, что в 2022 году им удалось лишь однажды выиграть два матча кряду.

№10. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

У Чикаго настоящая эпидемия травм – прямо сейчас команде не могут помочь Лонзо Болл, Алекс Карузо и один из двух лучших скореров Зак Лавин. У Буллз шесть поражений в последних семи матчах и место в топ-5 худших атак и оборон на этом отрезке сезона.

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В статье: НБА Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз
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