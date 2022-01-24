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Матч Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА перенесен на неопределенный срок
В столичной команде вспышка коронавируса
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Матч Киев-Баскета против бельгийского Антверпа во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, который должен был состояться 26 января, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил украинский клуб.
Причина переноса – вспышка коронавируса в столичной команде. Очередное тестирование команды выявило 4 положительных результата среди игроков и 1 – среди тренерского состава.
Следовательно, следующий запланированный матч киевляне должны сыграть 30 января на выезде против Тернополя, а в Кубке Европы ФИБА – 2 февраля против Реджаны.
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