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Матч Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА перенесен на неопределенный срок

Баскетбол
(1 голосов)

В столичной команде вспышка коронавируса

Матч Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА перенесен на неопределенный срок

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

Матч Киев-Баскета против бельгийского Антверпа во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, который должен был состояться 26 января, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил украинский клуб.

Причина переноса – вспышка коронавируса в столичной команде. Очередное тестирование команды выявило 4 положительных результата среди игроков и 1 – среди тренерского состава.

Следовательно, следующий запланированный матч киевляне должны сыграть 30 января на выезде против Тернополя, а в Кубке Европы ФИБА – 2 февраля против Реджаны.

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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