Матч Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА перенесен на неопределенный срок

Матч Киев-Баскета против бельгийского Антверпа во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, который должен был состояться 26 января, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил украинский клуб.

Причина переноса – вспышка коронавируса в столичной команде. Очередное тестирование команды выявило 4 положительных результата среди игроков и 1 – среди тренерского состава.

Следовательно, следующий запланированный матч киевляне должны сыграть 30 января на выезде против Тернополя, а в Кубке Европы ФИБА – 2 февраля против Реджаны.