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НБА. Финикс обыграл Юту, Чикаго удержал победу над Оклахомой
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Нью-Йорк 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)
Оклахома – Чикаго 110:111 (27:35, 21:23, 30:34, 32:19)
Нью-Орлеан – Индиана 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)
Финикс – Юта 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22)
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