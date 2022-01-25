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НБА. Финикс обыграл Юту, Чикаго удержал победу над Оклахомой

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс обыграл Юту, Чикаго удержал победу над Оклахомой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Нью-Йорк 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)

Оклахома – Чикаго 110:111 (27:35, 21:23, 30:34, 32:19)

Нью-Орлеан – Индиана 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)

Финикс – Юта 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22)

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В статье: НБА Финикс Санз Юта Джаз
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