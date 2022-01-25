Протемей играет второй матч плей-ин Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Во вторник, 25 января, состоится ответная встреча раунда плей-ин Лиги чемпионов, в которой "Прометей" у себя на площадке будет принимать "Хапоэль". 12 января соперники сыграли первый матч в Израиле, в котором победил "Хапоэль" (95:70). Важно отметить, что из-за вспышки коронавируса в израильской команде вторую игру перенесли с 18 на 25 января. Сегодня украинцев устроит только победа. Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 19:00.

"Прометей" (Камянское, Украина) - Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 0:0

Четвертая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть