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Протемей играет второй матч плей-ин Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
Ключевой матч для украинской команды
Фото - fbu.ua
Во вторник, 25 января, состоится ответная встреча раунда плей-ин Лиги чемпионов, в которой "Прометей" у себя на площадке будет принимать "Хапоэль". 12 января соперники сыграли первый матч в Израиле, в котором победил "Хапоэль" (95:70). Важно отметить, что из-за вспышки коронавируса в израильской команде вторую игру перенесли с 18 на 25 января. Сегодня украинцев устроит только победа. Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 19:00.
"Прометей" (Камянское, Украина) - Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 0:0
Четвертая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
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