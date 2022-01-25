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Протемей играет второй матч плей-ин Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Баскетбол
(1 голосов)

Ключевой матч для украинской команды

Протемей играет второй матч плей-ин Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Фото - fbu.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 25 января, состоится ответная встреча раунда плей-ин Лиги чемпионов, в которой "Прометей" у себя на площадке будет принимать "Хапоэль". 12 января соперники сыграли первый матч в Израиле, в котором победил "Хапоэль" (95:70). Важно отметить, что из-за вспышки коронавируса в израильской команде вторую игру перенесли с 18 на 25 января. Сегодня украинцев устроит только победа. Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 19:00.

"Прометей" (Камянское, Украина) - Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 0:0

Четвертая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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