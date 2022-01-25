Даллас хочет обменять троих игроков, в помощь Луке Дончичу

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил, что "Даллас Маверикс" проявляет интерес сразу к трём игрокам. По сведениям источника, в качестве помощи для лидера клуба Луки Дончича "Маверикс" рассматривает форварда "Детройт Пистонс" Джерами Гранта, разыгрывающего "Бостон Селтикс" Маркуса Смарта, а также тяжёлого форварда "Атланты Хоукс" Джона Коллинза.

"Командой, которая проявляет интерес к Джерами Гранту, является "Даллас Маверикс", а Дориан Финни-Смит и, вероятно, Дуайт Пауэлл будут использованы в качестве ключевых фигур в сделке. "Маверикс" также заинтересованы в Джоне Коллинзе из "Атланты" и Маркусе Смарте" из "Бостона", — говорится в сообщении источника.