Умер олимпийский чемпион в гимнастике Сильвестр Чоллань

Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах, венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань скончался на 52-м году жизни. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии, спортсмен был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2021 года.

На международном уровне Чоллань трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000-м стал чемпионом Игр в своём любимом виде программы.

Благодаря титулу олимпийского чемпиона Чоллань был признан спортсменом 2000 года в Венгрии. С 2010 года его имя носит гимнастическая школа в венгерском городе Печ.