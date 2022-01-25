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Умер олимпийский чемпион в гимнастике Сильвестр Чоллань
Он был признан спортсменом года
Фото: AP/Victoria Arocho
Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах, венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань скончался на 52-м году жизни. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии, спортсмен был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2021 года.
На международном уровне Чоллань трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000-м стал чемпионом Игр в своём любимом виде программы.
Благодаря титулу олимпийского чемпиона Чоллань был признан спортсменом 2000 года в Венгрии. С 2010 года его имя носит гимнастическая школа в венгерском городе Печ.
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