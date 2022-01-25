Прометей на последних секундах вырвал победу у Хапоэля

Прометей принимал Хапоэль из Иерусалима во втором матче раунда плей-ин Лиги чемпионов.

Соперники провели два уровня четверти, но на большой перерыв команде ушли при равном счете - 36:36.

В третьей четверти гостям удалось провести рывок, за счет которого Хапоэль выиграл четверть +7.

В очень близкой и нервной концовке обнаружить более сильную команду в основное время не смогли. В дополнительной пятиминутке снова все решалось на последних секундах и на этот раз решилось в пользу украинского клуба. Крис Доу в последнем владении на последней секунде забил победный трехочковый базер, которым принес Прометею фантастически тяжелую и важную победу – 82:79.

Решающий матч серии плей-инкоманды сыграют 27 января в Иерусалиме!

Лига чемпионов. Плей-ин, матч №2

Запорожье, ПС Юность

Прометей (Украина)— Хапоэль Иерусалим (Израиль) 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:25, 7:4)