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Прометей на последних секундах вырвал победу у Хапоэля
Теперь команды сыграют 27 января
фото - БК Прометей
Прометей принимал Хапоэль из Иерусалима во втором матче раунда плей-ин Лиги чемпионов.
Соперники провели два уровня четверти, но на большой перерыв команде ушли при равном счете - 36:36.
В третьей четверти гостям удалось провести рывок, за счет которого Хапоэль выиграл четверть +7.
В очень близкой и нервной концовке обнаружить более сильную команду в основное время не смогли. В дополнительной пятиминутке снова все решалось на последних секундах и на этот раз решилось в пользу украинского клуба. Крис Доу в последнем владении на последней секунде забил победный трехочковый базер, которым принес Прометею фантастически тяжелую и важную победу – 82:79.
Решающий матч серии плей-инкоманды сыграют 27 января в Иерусалиме!
Лига чемпионов. Плей-ин, матч №2
Запорожье, ПС Юность
Прометей (Украина)— Хапоэль Иерусалим (Израиль) 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:25, 7:4)
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