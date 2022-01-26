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НБА. Лейкерс обыграли Бруклин, Голден Стэйт разбил Даллас

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Бруклин, Голден Стэйт разбил Даллас

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Клипперс 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)

Детройт – Денвер 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)

Торонто – Шарлотт 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)

Филадельфия – Нью-Орлеан 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)

Бостон – Сакраменто 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)

Бруклин – Лейкерс 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)

Хьюстон – Сан-Антонио 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)

Голден Стэйт – Даллас 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)

Портленд – Миннесота 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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