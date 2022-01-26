Четыре игры Суперлиги Windrose перенесены из-за пандемии коронавируса

Четыре игры регулярного чемпионата Суперлиги Windrose, запланированные на этой неделе, не состоятся. Все они будут перенесены на более поздний срок.

Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса:

— Днепр – Харьковские Соколы, 27 января

— Запорожье – Прометей, 28 января

- Николаев - Кривбасс, 29 января

— Тернополь – Киев-Баскет, 30 января

ФБУ получила информацию от Днепра, Запорожья, Кривбасса, Тернополя и Киев-Баскета о значительном количестве положительных тестов среди игроков, поэтому учитывая все обстоятельства и в соответствии с новым COVID-протоколом (если в команде одновременно заболело 4 или более игроков, заявленных на сезон Суперлиги , игра должна быть перенесена) эти игры не состоятся в соответствии с графиком. Точные даты и время перенесенных игр будут уведомлены отдельно.