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Четыре игры Суперлиги Windrose перенесены из-за пандемии коронавируса
Новые даты матчей станут известны позже
фото - fbu.ua
Четыре игры регулярного чемпионата Суперлиги Windrose, запланированные на этой неделе, не состоятся. Все они будут перенесены на более поздний срок.
Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса:
— Днепр – Харьковские Соколы, 27 января
— Запорожье – Прометей, 28 января
- Николаев - Кривбасс, 29 января
— Тернополь – Киев-Баскет, 30 января
ФБУ получила информацию от Днепра, Запорожья, Кривбасса, Тернополя и Киев-Баскета о значительном количестве положительных тестов среди игроков, поэтому учитывая все обстоятельства и в соответствии с новым COVID-протоколом (если в команде одновременно заболело 4 или более игроков, заявленных на сезон Суперлиги , игра должна быть перенесена) эти игры не состоятся в соответствии с графиком. Точные даты и время перенесенных игр будут уведомлены отдельно.
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