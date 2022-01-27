Прометей играет ответный матч 1/8 финала EuroCup Women. Текстовая трансляция

В четверг, 27 января, состоится ответный матч 1/8 финала EuroCup Women, в котором встретятся украинский "Прометей" и бельгийский "Касторс Брен". Поединок состоится в пгт. Слобожанское на площадке местного спорткомплекса, начало - в 19:00.

Матч должен был состоятся на прошлой неделе, но был перенесен из-за коронавируса в бельгийской команде. Первой противостояние было очень интересным и завершилось победой украинок - 93:92. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

"Прометей": Юркевичус, Холмс, Аткинс, Балабан, Бабич, Рымаренко, Горобец, Игнатченко, Мироненко, Мусиенко, Дацко.

"Касторс Брен": Кониг, Раметте, Хэмилтон-Картер, Бережинска, Линдстрем, Дорнстаудер, Мбака, Ван Буггенхоут, Херинг, Капенга, Самсам, Марте .

"Прометей" (Украина) - "Касторс Брен" (Бельгия) 75:47 (27:11, 21:15, 23:19

Четвертая четверть

4 мин. В защите сегодня украинки здорово играют. Аткинс забрасывает от щита - 75:47

3 мин. Мбака забросила в проходе - 73:47.

2 мин. Много ошибатся команды в начале четверти.

2 мин. Рымаренко отлично сыграла в атаке, но Балабан не забросила

1 мин. К сожалению, Холмс травмировалась и игру продолжить не сможет.

1 мин. Холмс перехватила, отдала на Бабич, а та забросила без сопротивления - 73:45

Четверть началась!!!

Третья четверть

Четверть завершилась!!! 71:45

10 мин. Рымаренко ошиблась в атаке, а Мбака забросила в проходе - 71:45

9 мин. Шикарная игра от украинской команда, которая соперниц не замечает. Дальний от Балабан - 71:43

8 мин. Это невероятно!!! Три очка от Юркевичус. Тотальный розрыв - 68:41

7 мин. Дальний бросок от Рымаренко, которая поймала кураж - 63:39

7 мин. Рымаренко и Бережинская отличились точными бросками - 60:39

6 мин. Рымаренко нарушает правила, а Бережинская забросила два с фолом - 58:37

5 мин. Не уследили за Линдстрем - 56:34. В следующей атаке забросила Холмс - 58:34

4 мин. Холмс выиграла подбор и на ней сфолили. Легионерка штрафные реализовала - 56:32

3 мин. Три очка от Балабан - 54:30. Летит у Прометея сегодня всё. В следующей атаки нарушила правила на Мбаке, которая штрафные реализовала.

3 мин. Дальний бросок от Аткинс - 51:30

2 мин. Отличный проход от Мбаки - 48:28

1 мин. С неточного броска Аткинс началась четверть. Тем же ответила Бережинская

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Четверть завершилась!!! 48:26

10 мин. Римаренко и Кониг обменялись дальними бросками - 46:26. Точку в четверти поставила Балабан - 48:26

9 мин. Дальний от Аткинс с сиреной - 43:20. Что сегодня творят легионерки. Но тут же ответ от Кониг - 43:23

9 мин. Две подряд результативные атаки от соперниц - 40:20. Взяли паузу украинки.

8 мин. Прометей разрывает своих соперниц в защите и в атаке. Аткинс реализовала только один штрафной - 40:16

7 мин. Холмс сегодня не остановить - 39:16. Два очка из под кольца.

6 мин. Юркевичус перехватила, а Дубровина в быстрой атаке забросила - 37:16.

6 мин. Дацко нарушила правила, но Херинг не реализовала штрафные.

5 мин. Отлично сегодня украинки играют в защите.

4 мин. Только 7 точных бросков у Касторс Брен с игры.

4 мин. Линдстрем забрасывает два с фолом. Нарушила правила Холмс - 33:16. В следующей атака отличный проход удался Аткинс.

3 мин. Много неподготовленых бросков у гостей сегодня.

2 мин. Дальний от Холмс - 33:13. Украинок не остановить

1 мин. Очередная потеря мяча от Касторс Брен, но украинки ответили тем же. Линдстрем и Аткинс обменялись результативными атаками - 30:13

Четверть началась!!!

Первая четверть

Четверть завершилась!!! 27:11

10 мин. Бабич забрасывает дальний - 27:11. Разгром

9 мин. Холмс забрасывает в проходе. В защите у Касторс Брен проходной двор

8 мин. Пока украинская команда доминирует. Очень много ошибаются бельгийки. Три очка от Бабич - 23:9

8 мин. Две подряд результативные атаки от украинок. Отличились Бабич и Холмс - 20:9.

7 мин. Холмс перехватила мяч и забросила из под кольца, но в защите наша легионерка недоработала - 16:9

6 мин. Аткинс со средней дистанции попадает, но тут же очередной точный бросок Дорнстаудер - 14:6.

5 мин. Очень плотно в защите играют хозяйки площадки, но все таки упустили Мбаку - 7:4. В следующей атаке забросила Юркевичус - 9:4

4 мин. Юркевичус проиграла подбор, а Дорнстаудер забросила без сопротивления - 7:2

3 мин. Уже три атаки подряд бельгийки не могут забросить. У Прометея отличилась Холмс - 7:0. Отличное начало.

2 мин. Здорово украинки сыграли в защите. Юркевичус забросила без сопротивления после быстрой атаки - 5:0

1 мин. И сразу же три очка от Холмс - 3:0.

Матч начался!!! Вбрасывание выиграли хозяйки.