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Прометей играет ответный матч 1/8 финала EuroCup Women. Текстовая трансляция
Украинская команда борется за выход в 1/4 финала EuroCup Women
fiba.basketball
В четверг, 27 января, состоится ответный матч 1/8 финала EuroCup Women, в котором встретятся украинский "Прометей" и бельгийский "Касторс Брен". Поединок состоится в пгт. Слобожанское на площадке местного спорткомплекса, начало - в 19:00.
Матч должен был состоятся на прошлой неделе, но был перенесен из-за коронавируса в бельгийской команде. Первой противостояние было очень интересным и завершилось победой украинок - 93:92. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.
"Прометей": Юркевичус, Холмс, Аткинс, Балабан, Бабич, Рымаренко, Горобец, Игнатченко, Мироненко, Мусиенко, Дацко.
"Касторс Брен": Кониг, Раметте, Хэмилтон-Картер, Бережинска, Линдстрем, Дорнстаудер, Мбака, Ван Буггенхоут, Херинг, Капенга, Самсам, Марте .
"Прометей" (Украина) - "Касторс Брен" (Бельгия) 75:47 (27:11, 21:15, 23:19
Четвертая четверть
4 мин. В защите сегодня украинки здорово играют. Аткинс забрасывает от щита - 75:47
3 мин. Мбака забросила в проходе - 73:47.
2 мин. Много ошибатся команды в начале четверти.
2 мин. Рымаренко отлично сыграла в атаке, но Балабан не забросила
1 мин. К сожалению, Холмс травмировалась и игру продолжить не сможет.
1 мин. Холмс перехватила, отдала на Бабич, а та забросила без сопротивления - 73:45
Четверть началась!!!
Третья четверть
Четверть завершилась!!! 71:45
10 мин. Рымаренко ошиблась в атаке, а Мбака забросила в проходе - 71:45
9 мин. Шикарная игра от украинской команда, которая соперниц не замечает. Дальний от Балабан - 71:43
8 мин. Это невероятно!!! Три очка от Юркевичус. Тотальный розрыв - 68:41
7 мин. Дальний бросок от Рымаренко, которая поймала кураж - 63:39
7 мин. Рымаренко и Бережинская отличились точными бросками - 60:39
6 мин. Рымаренко нарушает правила, а Бережинская забросила два с фолом - 58:37
5 мин. Не уследили за Линдстрем - 56:34. В следующей атаке забросила Холмс - 58:34
4 мин. Холмс выиграла подбор и на ней сфолили. Легионерка штрафные реализовала - 56:32
3 мин. Три очка от Балабан - 54:30. Летит у Прометея сегодня всё. В следующей атаки нарушила правила на Мбаке, которая штрафные реализовала.
3 мин. Дальний бросок от Аткинс - 51:30
2 мин. Отличный проход от Мбаки - 48:28
1 мин. С неточного броска Аткинс началась четверть. Тем же ответила Бережинская
Матч возобновился!!!
Вторая четверть
Четверть завершилась!!! 48:26
10 мин. Римаренко и Кониг обменялись дальними бросками - 46:26. Точку в четверти поставила Балабан - 48:26
9 мин. Дальний от Аткинс с сиреной - 43:20. Что сегодня творят легионерки. Но тут же ответ от Кониг - 43:23
9 мин. Две подряд результативные атаки от соперниц - 40:20. Взяли паузу украинки.
8 мин. Прометей разрывает своих соперниц в защите и в атаке. Аткинс реализовала только один штрафной - 40:16
7 мин. Холмс сегодня не остановить - 39:16. Два очка из под кольца.
6 мин. Юркевичус перехватила, а Дубровина в быстрой атаке забросила - 37:16.
6 мин. Дацко нарушила правила, но Херинг не реализовала штрафные.
5 мин. Отлично сегодня украинки играют в защите.
4 мин. Только 7 точных бросков у Касторс Брен с игры.
4 мин. Линдстрем забрасывает два с фолом. Нарушила правила Холмс - 33:16. В следующей атака отличный проход удался Аткинс.
3 мин. Много неподготовленых бросков у гостей сегодня.
2 мин. Дальний от Холмс - 33:13. Украинок не остановить
1 мин. Очередная потеря мяча от Касторс Брен, но украинки ответили тем же. Линдстрем и Аткинс обменялись результативными атаками - 30:13
Четверть началась!!!
Первая четверть
Четверть завершилась!!! 27:11
10 мин. Бабич забрасывает дальний - 27:11. Разгром
9 мин. Холмс забрасывает в проходе. В защите у Касторс Брен проходной двор
8 мин. Пока украинская команда доминирует. Очень много ошибаются бельгийки. Три очка от Бабич - 23:9
8 мин. Две подряд результативные атаки от украинок. Отличились Бабич и Холмс - 20:9.
7 мин. Холмс перехватила мяч и забросила из под кольца, но в защите наша легионерка недоработала - 16:9
6 мин. Аткинс со средней дистанции попадает, но тут же очередной точный бросок Дорнстаудер - 14:6.
5 мин. Очень плотно в защите играют хозяйки площадки, но все таки упустили Мбаку - 7:4. В следующей атаке забросила Юркевичус - 9:4
4 мин. Юркевичус проиграла подбор, а Дорнстаудер забросила без сопротивления - 7:2
3 мин. Уже три атаки подряд бельгийки не могут забросить. У Прометея отличилась Холмс - 7:0. Отличное начало.
2 мин. Здорово украинки сыграли в защите. Юркевичус забросила без сопротивления после быстрой атаки - 5:0
1 мин. И сразу же три очка от Холмс - 3:0.
Матч начался!!! Вбрасывание выиграли хозяйки.
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