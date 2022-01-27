Победитель проходит дальше. Текстовая трансляция матча ЛЧ Хапоэль - Прометей

Благодаря невероятной победе во вторник над "Хапоэлем" в родных стенах, "Прометей" сумел продолжить серию плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов среди мужчин до решающего, третьего матча. На данный момент счёт в серии 1:1, и это означает, что победитель противостояния завоюет путёвку в следующий раунд турнира. Итоговый счёт не имеет значения. Важна только победа.

Поединок состоится в Иерусалиме 27 января и начнётся в 21:00. Следить за игрой украинского чемпиона вы сможете в нашем онлайне.

"Хапоэль": Адамс, Сегев, Браймо, Гейтс, Обасохан, Воркмэн, Гершон, Эгбуну, Давид, Ариэль, Доврат, Килпатрик

"Прометей": Кеннеди, Лукашов, Петров, Стефенс, Сидоров, Беликов, Билан, Доу, Харрисон, Липовый, Мишула, Тихонов

"Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) - "Прометей" (Каменское, Украина) 71:81 (12:27, 24:16, 20:16,

Четвертая четверть

9 мин. Стефенс выиграл подбор, а Кеннеди забросил очень важные два с фолом. По моему, это победа!!! 71:81

9 мин. Дальний от Браймо - 71:78.

8 мин. Адамс снова зарабатывает штрафные и на этот раз реализовал оба - 68:78

8 мин. Отличный проход от Доу и два с фолом от нашего легионера. Ещё и технический у соперника. Отрыв для украинской команды.

7 мин. Адамс штрафной реализовал - 66:73

7 мин. Невероятно нервная концовка нас ожидает. Очень важный дальний от Харрисона - 65:73. Прометей уходит в отрыв.

6 мин. Харрисон и Браймо обменялись результативными атаками - 65:70

6 мин. Нарушает Доу правила в борьбе с Браймо. Легионер Хапоэля забросил штрафной - 63:68

5 мин. Очень важные два с фолом от Билана - 62:68. Прометей держит преимущество.

4 мин. Прилетает дальний от Ариеля - 62:65

4 мин. Стефенс ошибся в атаке, но Обасохан ответил тем же.

3 мин. Уже очень устали баскетболисты... Но только не Доу, который забросил в проходе - 59:65

2 мин. Кеннеди потерял мяч, а Обасохан забросил данком - 59:61

2 мин. Отличный проход от Доу - 56:61

1 мин. Браймо ошибся, но Доу не забросил

Четверть все таки началась!!!

У нас проблема с системой статистики. Пока четверть не началась.

Третья четверть

Четверть завершилась!!! 56:59

10 мин. На последних секундах четверти Кеннеди фолит на Воркмэне. Игрок Хапоэля один штрафной забросил - 56:59

10 мин. ДАА!!!! Дальний от Липового - 55:59

9 мин. Кеннеди получил блок-шот от Сегева. Обасохан заработал сразу три штрафных - 55:56. Рывок от Хапоэля.

8 мин. Шикарный проход от Обасохана - 52:56. Тайм-аут для Прометея.

8 мин. Браймо забросил без сопротивления - 50:54. Ситуация опасная

7 мин. Кеннеди нарушает правила. Обасохан штрафніе реализовал - 48:54

7 мин. Данк от Гейтса - 46:53

6 мин. Увы, но у нас уже исчерпан лимит фолов. Браймо забросил только один штрафной. 44:50. Кеннеди снова забросил дальний - 44:53

6 мин. Неплохо сейчас играют украинцы в защите.

5 мин. Билан выиграл подбор, а Сидоров забросил - 43:50

4 мин. Обасохана упустили под кольцом - 43:48

3 мин. Очень нервное начало четверти, много ошибаются команды. Стефенс забросил дальний из угла - 41:48

2 мин. Дальний бросок от Ариеля, а у Прометея ответил Билан - 41:45

1 мин. Четверть началась из неточного броска Кеннеди. У соперника отличился Браймо

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Четверть завершилась!!! 36:43

10 мин. Никто не уследил за Браймо - 36:43. У Прометея ответил Сидоров - 36:43

10 мин. Отличный проход от Адамса - 34:41.

9 мин. Команды исчерпали лимит фолов. Сидоров штрафные реализовал - 32:41

9 мин. Хапоэль во второй четверти играет намного лучше. Гейтс снова реализовал штрафные - 32:39

9 мин. Петров нарушает правила. Гейтс с линии не ошибся - 28:39. Еще и неспортивный фол

9 мин. Сегев ударил по рукам Билана. Миро штрафные реализовал. Успокоились украинцы.

8 мин. Быстрый проход от Сидорова и результативная атака - 26:37

8 мин. Обасохан реализовал только один штрафной - 26:35

7 мин. Дальний бросок от Харрисона - 25:35. Так держать!!!

6 мин. Билана забыли под кольцом - 25:32

6 мин. Немного сбавили обороты баскетболисты Хапоэля.

5 мин. Наконец-то забросили. Три очка от Харрисона - 23:30

4 мин. Доу потерял мяч, а Ариель забросил дальний. Хозяева поймали кураж - 23:27

3 мин. В начале второй четверти в атаке у Прометея ничего не получается.

2 мин. Дальний от Адамса - 18:27. Перехват и ещё одна результативная атака Адамса. Это уже опасно

1 мин. Четверть началась с неточного броска Браймо. В следующей атаке забросил Обасохан.

Четверть началась!!!

Первая четверть

Отличная первая четверть в исполнении Прометея завершилась!!! 12:27

10 мин. Точный дальний бросок Стефенса - 12:27.

10 мин. Кеннеди в проходе забросил и размочил сухую серию Прометея - 12:24

10 мин. Билан получает фол в атаке. Последние атаки украинцы забросить не могут.

9 мин. После провального старта хозяева немного приходят в себя.

9 мин. Данк от Эгбуну и тайм-аут берёт Прометей - 12:22

8 мин. Отличный проход от Обасохана - 10:22

8 мин. Харрисон получает блок-шот от Адамса.

7 мин. Два очка от Воркмэна в проходе - 8:19. У Прометея дальний бросок от Харрисона - 8:22. Пока что у Прометея залетает всё.

6 мин. Эгбуну забросил без сопротивления - 6:16. А у нас ответил Кеннеди - 6:19

5 мин. Быстрая атака Прометея и два очка от Кеннеди - 4:14. И тут же данк от Билана после перехвата мяча - 4:16. Отлично!!!

4 мин. Браймо забросил два штрафные - 4:11

4 мин. Адамс забрасывает первые очки для Хапоэль, но тут же отличный проход от Стефенса - 2:11

3 мин. Пока ничего не получается у Хапоэль. Украинцы очень мотивированы.

3 мин. Дальний от Кеннеди - 0:9. Так держать парни!!!

2 мин. Билан продавливает защиту Хапоэля - 0:4. И сразу же атака Сидорова - 0:6. Отличное начало

1 мин. Данк от Стефенса после быстрой атаки - 0:2

Матч начался!!! Вбрасывание выиграли украинцы.