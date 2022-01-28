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НБА. Лейкерс без ЛеБрона проиграли Филадельфии, Голден Стэйт разобрался с Миннесотой
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Лейкерс 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)
Голден Стэйт – Миннесота 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)
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