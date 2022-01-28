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НБА. Лейкерс без ЛеБрона проиграли Филадельфии, Голден Стэйт разобрался с Миннесотой

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс без ЛеБрона проиграли Филадельфии, Голден Стэйт разобрался с Миннесотой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Лейкерс 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)

Голден Стэйт – Миннесота 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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