Черкасские Мавпы на домашней площадке уступили Будивельнику

В Черкассах состоялся матч регулярного чемпионата Суперлиги Windrose, в котором Черкасские Мавпы принимали Будивельник.

Хозяева постепенно восстанавливаются от ряда заболеваний в команде, удержать мощного соперника у них не получалось. Гости держали под контролем ход борьбы и во второй раз в сезоне обыграли черкасчан.

Самым результативным в составе Будивельника стал американец Джером Рэндл – 24 очка. У хозяев Дювону Максвеллу не хватило одной результативной передачи в трипл-дабл – 13 очков, 10 подборов, 9 передач.

Это четвертая подряд победа Будивельника, укрепившая его положение на второй строчке турнирной таблицы.

Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 (12:31, 25:17, 26:23, 19:25)