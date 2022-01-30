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НБА. Торонто в овертайме побеждает Майами, Индиана уступает Далласу
Результаты тура НБА
В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Индиана"
132 – 105 (34-23; 38-37; 32-20; 28-25)
"Нью-Орлеан" – "Бостон"
97 – 107 (15-27; 19-25; 36-26; 27-29)
"Филадельфия" – "Сакраменто"
103 – 101 (27-31; 23-30; 31-22; 22-18)
"Майами" – "Торонто"
120 – 124 после ОТ (27-28; 26-31; 22-26; 25-15; 20-24)
"Мемфис" – "Вашингтон"
115 – 95 (30-15; 33-26; 24-31; 28-23)
"Голден-Стейт" – "Бруклин"
110 – 106 (31-20; 23-27; 24-29; 32-30)
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