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НБА. Торонто в овертайме побеждает Майами, Индиана уступает Далласу

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Торонто в овертайме побеждает Майами, Индиана уступает Далласу

UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Индиана"

132 – 105 (34-23; 38-37; 32-20; 28-25)

"Нью-Орлеан" – "Бостон"

97 – 107 (15-27; 19-25; 36-26; 27-29)

"Филадельфия" – "Сакраменто"

103 – 101 (27-31; 23-30; 31-22; 22-18)

"Майами" – "Торонто"

120 – 124 после ОТ (27-28; 26-31; 22-26; 25-15; 20-24)

"Мемфис" – "Вашингтон"

115 – 95 (30-15; 33-26; 24-31; 28-23)

"Голден-Стейт" – "Бруклин"

110 – 106 (31-20; 23-27; 24-29; 32-30)

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В статье: НБА
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