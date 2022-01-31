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Матч Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА перенесен
Причиной стала вспышка коронавируса в команде
Ближайший матч Киев-Баскета в рамках Кубка Европы ФИБА против итальянской Реджаны, который должен был состояться 2 февраля, перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщил столичный клуб на своем сайте.
Результаты тестирования перед вылетом в Италию подтвердили 9 положительных случаев среди игроков и тренерского штаба.
Следовательно, следующий запланированный матч киевляне должны провести 5 февраля против Антверпа на выезде. Судьба этого поединка будет зависеть от повторного тестирования перед вылетом в Бельгию.
Сообщается, что новая дата матча с Реженной активно обсуждается всеми сторонами и будет объявлена в ближайшее время.
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