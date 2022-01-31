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Матч Прометея с Клужем в Лиге чемпионов перенесен
Она состоится в марту
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Игра второго группового этапа Лиги чемпионов между украинским Прометем и румынским Клуж-Напока, которая должна была состояться завтра, 1 февраля, в Запорожье, перенесена.
По информации официального сайта украинского клуба, 9 игроков и 3 тренера Прометей получили положительные тесты на коронавирус.
Сообщается, что игра между Прометеем и Клужем-Напокой состоится 3 марта в Киеве.
Напомним, этой игрой Прометей должен стартовать в топ-16 Лиги чемпионов. Теперь стартовой игрой команды во втором групповом этапе станет домашний матч против Уникахи 8 февраля.
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