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НБА. Голден Стэйт обыграл Хьюстон, Филадельфия дожала Мемфис
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Мемфис 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)
Индиана – Клипперс 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)
Кливленд – Нью-Орлеан 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)
Атланта – Торонто 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26)
Нью-Йорк – Сакраменто 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)
Бостон – Майами 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)
Оклахома-Сити – Портленд 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)
Хьюстон – Голден Стэйт 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35)
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