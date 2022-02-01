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Мощный данк звезды Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - USA TODAY Sports
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил центровой Майами Бэм Адебайо, который в матче с Бостоном забил эффектный данк через руки Роберта Уильямс.
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