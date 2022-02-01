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Сборные Украины по баскетболу 3х3 на ЧЕ сыграют в Израиле
Матчи стартуют 9 сентября
ФИБА опубликовала систему квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 3х3 в 2022 году. Сам чемпионат Европы пройдет 9-11 сентября в австрийском Граце.
На континентальном первенстве сыграют по 12 национальных сборных. Напрямую квалифицировались на ЧЕ 7 мужских сборных и 5 женских:
мужчины – Австрия, Сербия, Литва, Латвия, Бельгия, Нидерланды и Россия
женщины – Австрия, Испания, Германия, Россия и Франция
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Источник:ФБУ
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