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Химик и Черкасские Мавпы потеряли своих игроков
Максвелл нарушил условия контракта
Два украинских клуба Суперлиги Windrose сообщили об изменениях в составе.
Американский баскетболист Дювон Максвелл покинул расположение БК Черкасские Мавпы. Таким образом, Максвелл нарушил условия контракта с Черкасскими Мавпами.
Максвелл сыграл 26 матчей, в которых набирал 15,2 очка, делал 7,8 подбора и 2,5 передачи за матч, являясь 5-м игроком лиги по перехватам и 2-м игроком лиги по блок-шотам.
Деон Эдвин стал еще одним игроком, не завершившим сезон и преждевременно покинувшим СК Химик. Деон Эдвин в сезоне 2021/2022г.г. провел в составе Химика 26 игр, за 23 минуты в каждом матче набирал в среднем 12,0 очков, делал 4,5 подбора и 3,3 передач.
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