Химик и Черкасские Мавпы потеряли своих игроков

Два украинских клуба Суперлиги Windrose сообщили об изменениях в составе.

Американский баскетболист Дювон Максвелл покинул расположение БК Черкасские Мавпы. Таким образом, Максвелл нарушил условия контракта с Черкасскими Мавпами.

Максвелл сыграл 26 матчей, в которых набирал 15,2 очка, делал 7,8 подбора и 2,5 передачи за матч, являясь 5-м игроком лиги по перехватам и 2-м игроком лиги по блок-шотам.

Деон Эдвин стал еще одним игроком, не завершившим сезон и преждевременно покинувшим СК Химик. Деон Эдвин в сезоне 2021/2022г.г. провел в составе Химика 26 игр, за 23 минуты в каждом матче набирал в среднем 12,0 очков, делал 4,5 подбора и 3,3 передач.