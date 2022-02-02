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Легенда НБА предсказывает уход Леброна с Лейкерс
Это произойдет, если команда не сможет больше бороться за титулы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок НБА Чарльз Оукли считает, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс уйдёт из команды.
"Конечно же, Леброн хочет выиграть ещё один титул до того, как завершит карьеру. Возможно, ему придётся покинуть "Лейкерс", чтобы завоевать его.
Я не знаю, будет ли это "Кливленд" или какая-то другая команда, но Леброн уже уходил дважды — и уйдёт снова", — сказал Оукли в эфире SiriusXM NBA Radio.
Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес" проведёт с клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс"
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