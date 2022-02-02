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Черкасские Мавпы в напряженном матче одержали победу над Одессой

Баскетбол
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Хозяева сумели переломить исход встречи в свою пользу

Черкасские Мавпы в напряженном матче одержали победу над Одессой

Новина українською

В Черкассах прошел стартовый поединок игровой недели Суперлиги Windrose.

Местные в непростой борьбе одержали победу против Одессы (82:78). Хозяева доминировали в первой половине. Однако после большого перерыва не смогли удержать преимущество и едва не упустили победу.

Черкасцы впервые в сезоне одолели Одессу и одержали в общей сложности шестую победу с начала чемпионата. Успех позволил команде Максим Михельсон опередить Николаев в турнирной таблице.

В следующем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose Черкасские Обезьяны играют 4 февраля дома против Химика.

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В статье: Черкасские Мавпы
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