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Черкасские Мавпы в напряженном матче одержали победу над Одессой
Хозяева сумели переломить исход встречи в свою пользу
В Черкассах прошел стартовый поединок игровой недели Суперлиги Windrose.
Местные в непростой борьбе одержали победу против Одессы (82:78). Хозяева доминировали в первой половине. Однако после большого перерыва не смогли удержать преимущество и едва не упустили победу.
Черкасцы впервые в сезоне одолели Одессу и одержали в общей сложности шестую победу с начала чемпионата. Успех позволил команде Максим Михельсон опередить Николаев в турнирной таблице.
В следующем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose Черкасские Обезьяны играют 4 февраля дома против Химика.
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