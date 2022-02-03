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НБА. Лейкерс обыграли Портленд, Юта справилась с Денвером

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Портленд, Юта справилась с Денвером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Индиана – Орландо 118:119 (34:28, 33:25, 21:33, 30:33)

Филадельфия – Вашингтон 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25)

Бостон – Шарлотт 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29)

Нью-Йорк – Мемфис 108:120 (27:35, 25:29, 27:28, 29:28)

Хьюстон – Кливленд 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21)

Даллас – Оклахома-Сити 114:120 OT (28:30, 23:21, 25:34, 27:18, 11:17)

Сакраменто – Бруклин 112:101 (23:32, 31:30, 29:24, 29:15)

Юта – Денвер 108:104 (28:30, 32:31, 22:18, 26:25)

Лейкерс – Портленд 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19)

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В статье: НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс
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