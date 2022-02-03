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Невероятный аллей-уп Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил плеймейкер Мемфиса Джа Морант, который в матче с Нью-Йорком отметился ярким аллей-упом.
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