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НБА объявила лучших баскетболистов января
Доминируют центровые
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джоэль Эмбиид (Филадельфия) и Никола Йокич (Денвер) названы лучшими игроками месяца в НБА.
Эмбиид в январе помог своему клубу одержать 12 побед в 15 матчах. Камерунец в среднем за игру набирал по 34,0 очка, 10,8 подбора и 5,1 передачи.
Йокич выдавал по 26,6 очка, 13,3 подбора и 9,0 передачи, а Денвер завершил месяц с показателем 11-5.
The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM— NBA (@NBA) February 2, 2022
West: Nikola Jokic (@nuggets)
East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/LbL29NLTWK
Лучшими новичками января стали Джош Гидди (Оклахома) и Кейд Каннингем (Детройт), а среди тренеров лига отметила Монти Уильямса (Финикс) и Джей Би Бикерстаффа (Кливленд).
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