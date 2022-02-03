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НБА объявила лучших баскетболистов января

Баскетбол
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Доминируют центровые

НБА объявила лучших баскетболистов января

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джоэль Эмбиид (Филадельфия) и Никола Йокич (Денвер) названы лучшими игроками месяца в НБА.

Эмбиид в январе помог своему клубу одержать 12 побед в 15 матчах. Камерунец в среднем за игру набирал по 34,0 очка, 10,8 подбора и 5,1 передачи.

Йокич выдавал по 26,6 очка, 13,3 подбора и 9,0 передачи, а Денвер завершил месяц с показателем 11-5.

Лучшими новичками января стали Джош Гидди (Оклахома) и Кейд Каннингем (Детройт), а среди тренеров лига отметила Монти Уильямса (Финикс) и Джей Би Бикерстаффа (Кливленд).

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В статье: НБА Филадельфия 76er Денвер Наггетс
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