НБА объявила лучших баскетболистов января

Джоэль Эмбиид (Филадельфия) и Никола Йокич (Денвер) названы лучшими игроками месяца в НБА.

Эмбиид в январе помог своему клубу одержать 12 побед в 15 матчах. Камерунец в среднем за игру набирал по 34,0 очка, 10,8 подбора и 5,1 передачи.

Йокич выдавал по 26,6 очка, 13,3 подбора и 9,0 передачи, а Денвер завершил месяц с показателем 11-5.

