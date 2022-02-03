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Николаев впервые в сезоне обыграл Тернополь

Баскетбол
(1 голосов)

Все решилось в овертайме

Николаев впервые в сезоне обыграл Тернополь

фото - sportando.basketball

Новина українською

Николаев одолел дома Тернополь в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

В начале игры у обеих команд была проблема с реализацией и впоследствии Тернополь завладел комфортным преимуществом в 10 очков. Дальше гости оторвались от соперника до 15 очков, но Николаеву удалось выровнять игру и несколько сократить отставание.

После перерыва хозяева начали играть лучше, а Тернополь разрешил сопернику отыграться и сравнять счет. Напряженной и интересной вышла последняя четверть, где Николаеву снова удалось отыграться и выйти вперед. За 6 секунд до завершения Доминикас Домаркас перевел матч в овертайм точным трехочковым броском.

В овертайме игра была равной до последних минут. И все же, корабеллы смогли удержать победный счет. Николаев впервые обыграл Тернополь в этом сезоне.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат. 3 февраля

Николаев – Тернополь 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9)

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В статье: МБК Николаев БК Тернополь
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