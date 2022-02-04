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НБА. Лейкерс драматично проиграли Клипперс, успехи Голден Стэйта и Торонто

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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс драматично проиграли Клипперс, успехи Голден Стэйта и Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Миннесота 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25)

Торонто – Чикаго 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)

Атланта – Финикс 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24)

Сан-Антонио – Майами 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24)

Клипперс – Лейкерс 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28)

Голден Стэйт – Сакраменто 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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