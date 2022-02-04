Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Лейкерс драматично проиграли Клипперс, успехи Голден Стэйта и Торонто
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Миннесота 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25)
Торонто – Чикаго 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)
Атланта – Финикс 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24)
Сан-Антонио – Майами 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24)
Клипперс – Лейкерс 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28)
Голден Стэйт – Сакраменто 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Саленко: Все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости
- Легенда НБА предсказывает уход Леброна с Лейкерс
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...