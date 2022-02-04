НБА представила имена резервистов на Матч всех звезд

Объявлены имена баскетболистов, которые выступят на Матче всех звезд в статусе запасных.

Стоит отметить, что на Западе гарантированно будет замена – Дрэймонд Грин из Голден Стэйта не сможет приехать в Кливленд из-за травмы.

Капитанами команд на Матче всех звезд выступят ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин), участие которого под вопросом.

Матч всех звезд НБА состоится 20 февраля.