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НБА представила имена резервистов на Матч всех звезд

Баскетбол
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Есть и сюрпризы

НБА представила имена резервистов на Матч всех звезд

Новина українською

Объявлены имена баскетболистов, которые выступят на Матче всех звезд в статусе запасных.

Стоит отметить, что на Западе гарантированно будет замена – Дрэймонд Грин из Голден Стэйта не сможет приехать в Кливленд из-за травмы.

Капитанами команд на Матче всех звезд выступят ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин), участие которого под вопросом.

Матч всех звезд НБА состоится 20 февраля.

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В статье: баскетбол НБА Матч всех звезд
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