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НБА представила имена резервистов на Матч всех звезд
Есть и сюрпризы
Объявлены имена баскетболистов, которые выступят на Матче всех звезд в статусе запасных.
February 4, 2022
Стоит отметить, что на Западе гарантированно будет замена – Дрэймонд Грин из Голден Стэйта не сможет приехать в Кливленд из-за травмы.
Капитанами команд на Матче всех звезд выступят ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин), участие которого под вопросом.
Матч всех звезд НБА состоится 20 февраля.
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