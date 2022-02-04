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БК Запорожье усилился баскетболистом из США
Клуб Суперлиги подписал универсала
фото - БК Запорожье
Новичком запорожцев стал тяжелый форвард/центровой Макол Мавьен, сообщает официальный сайт клуба.
Карьеру в профессионалах баскетболист начал в прошлом сезоне. До приезда в Украину он засветился в Болгарии, Финляндии и Саудовской Аравии.
В начале сезона 2021-2022 Мавьен отыграл 8 матчей за Аль-Наср Рияд. В среднем за игру он набирал по 21,0 очка и 13,0 подбора.
БК Запорожье с показателем 14-12 занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги.
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