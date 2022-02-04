БК Запорожье усилился баскетболистом из США

Новичком запорожцев стал тяжелый форвард/центровой Макол Мавьен, сообщает официальный сайт клуба.

Карьеру в профессионалах баскетболист начал в прошлом сезоне. До приезда в Украину он засветился в Болгарии, Финляндии и Саудовской Аравии.

В начале сезона 2021-2022 Мавьен отыграл 8 матчей за Аль-Наср Рияд. В среднем за игру он набирал по 21,0 очка и 13,0 подбора.

БК Запорожье с показателем 14-12 занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги.