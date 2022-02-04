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Лень пропустил 7 из 8 последних матчей Сакраменто

Баскетбол
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Украинец потерял доверие тренерского штаба Кингз?

Лень пропустил 7 из 8 последних матчей Сакраменто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центровой сборной Украины Алексей Лень с 19 января отыграл за Сакраменто всего 7 минут в матче с Атлантой.

Лень пропустил 7 из 8 последних поединков Кингз, а его команда за этот период одержала лишь одну победу.

В текущем сезоне воспитанник Днепра отыграл 31 матч – в среднем за игру он набирает по 6,5 очка и 4,8 подбора.

Сакраменто с показателем 19-35 занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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