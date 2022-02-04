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Киев-Баскет отправился на тур Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Украинцы сыграют с Антверпом

Киев-Баскет отправился на тур Кубка Европы ФИБА

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

Столичный Киев-Баскет отправляется в Бельгию и Германию на матчи второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Тестирование в четверг, 3 февраля, выявило всего два положительных теста среди игроков и тренерского штаба – в Бельгию не поедут с командой Бернард Томпсон и Джилан Вашингтон.

Томпсон и Вашингтон будут передавать тесты для возможности присоединиться к команде уже в Германии, на игре против Крайльсхайма. Она намечена на вторник, 8 февраля.

Напомним, игра против Антверпа должна была состояться еще 26 января, но не состоялась по календарю из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

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В статье: БК Киев-Баскет
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