Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет отправился на тур Кубка Европы ФИБА
Украинцы сыграют с Антверпом
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичный Киев-Баскет отправляется в Бельгию и Германию на матчи второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Тестирование в четверг, 3 февраля, выявило всего два положительных теста среди игроков и тренерского штаба – в Бельгию не поедут с командой Бернард Томпсон и Джилан Вашингтон.
Томпсон и Вашингтон будут передавать тесты для возможности присоединиться к команде уже в Германии, на игре против Крайльсхайма. Она намечена на вторник, 8 февраля.
Напомним, игра против Антверпа должна была состояться еще 26 января, но не состоялась по календарю из-за вспышки коронавируса в украинской команде.
Популярное сейчас
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Ярославский: Я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Гвоздика
- Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
- Лидер Черкасских Мавп покинул Украину из-за угрозы вторжения России
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО