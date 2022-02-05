Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Детройт уступает Бостону, Торонто побеждает Атланту
Результаты тура НБА
В ночь с 4 на 5 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Бостон"
93 – 102 (16-28; 15-18; 25-32; 37-24)
"Индиана" – "Чикаго"
115 – 122 (33-40; 29-25; 28-28; 25-29)
"Шарлотт" – "Кливленд"
101 – 102 (31-22; 15-30; 19-24; 36-26)
"Торонто" – "Атланта"
125 – 114 (39-28; 21-31; 36-27; 29-28)
"Сан-Антонио" – "Хьюстон"
131 – 106 (33-25; 24-29; 40-23; 34-29)
"Денвер" – "Нью-Орлеан"
105 – 113 (29-27; 23-24; 30-31; 23-31)
"Юта" – "Бруклин"
125 – 102 (33-24; 35-23; 37-26; 20-29)
"Даллас" – "Филадельфия"
107 – 98 (24-33; 29-30; 32-15; 22-20)
"Портленд" – "Оклахома-Сити"
93 – 96 (19-21; 31-25; 26-29; 17-21)
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа
- Матч за бронзу. Сборная Украины сыграет с пиренейцами
- Португалия отыгрывает два гола и выходит в финал Евро. Как это было
- Ключевой легионер Химика сбежал из Украины
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО