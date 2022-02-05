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НБА. Детройт уступает Бостону, Торонто побеждает Атланту

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Детройт уступает Бостону, Торонто побеждает Атланту

UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Бостон"

93 – 102 (16-28; 15-18; 25-32; 37-24)

"Индиана" – "Чикаго"

115 – 122 (33-40; 29-25; 28-28; 25-29)

"Шарлотт" – "Кливленд"

101 – 102 (31-22; 15-30; 19-24; 36-26)

"Торонто" – "Атланта"

125 – 114 (39-28; 21-31; 36-27; 29-28)

"Сан-Антонио" – "Хьюстон"

131 – 106 (33-25; 24-29; 40-23; 34-29)

"Денвер" – "Нью-Орлеан"

105 – 113 (29-27; 23-24; 30-31; 23-31)

"Юта" – "Бруклин"

125 – 102 (33-24; 35-23; 37-26; 20-29)

"Даллас" – "Филадельфия"

107 – 98 (24-33; 29-30; 32-15; 22-20)

"Портленд" – "Оклахома-Сити"

93 – 96 (19-21; 31-25; 26-29; 17-21)

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В статье: НБА
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