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НБА. Лейкерс в овертайме уступают Нью-Йорк, Майами побеждает Шарлотт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс в овертайме уступают Нью-Йорк, Майами побеждает Шарлотт

UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Мемфис"

115 – 135 (24-37; 32-39; 25-32; 34-24)

"Вашингтон" – "Финикс"

80 – 95 (21-33; 11-26; 19-26; 29-10)

"Шарлотт" - "Майами"

86 – 104 (23-31; 28-15; 8-35; 27-23)

"Лейкерс" – "Нью-Йорк"

122 – 115 после ОТ (29-42; 27-29; 31-13; 24-27; 11-4)

"Портленд" – "Милуоки"

108 – 137 (26-34; 28-36; 21-37; 33-30)

"Сакраменто" – "Оклахома-Сити"

113 – 103 (36-30; 28-27; 25-22; 24-24)

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В статье: НБА
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