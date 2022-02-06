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НБА. Лейкерс в овертайме уступают Нью-Йорк, Майами побеждает Шарлотт
Результаты тура НБА
В ночь с 5 на 6 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Мемфис"
115 – 135 (24-37; 32-39; 25-32; 34-24)
"Вашингтон" – "Финикс"
80 – 95 (21-33; 11-26; 19-26; 29-10)
"Шарлотт" - "Майами"
86 – 104 (23-31; 28-15; 8-35; 27-23)
"Лейкерс" – "Нью-Йорк"
122 – 115 после ОТ (29-42; 27-29; 31-13; 24-27; 11-4)
"Портленд" – "Милуоки"
108 – 137 (26-34; 28-36; 21-37; 33-30)
"Сакраменто" – "Оклахома-Сити"
113 – 103 (36-30; 28-27; 25-22; 24-24)
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