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Роскошный данк звезды Бостона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил звездный защитник Бостона Джайлен Браун, который в матче с Орландо выдал эффектный силовой данк.
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