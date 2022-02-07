  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кливленд и Индиана провернули громкий обмен в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кливленд и Индиана провернули громкий обмен в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Интересная сделка

Кливленд и Индиана провернули громкий обмен в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кливленд и Индиана договорились об обмене, сообщает в Твиттере авторитетній инсайдер Эдриан Войнаровски.

Кавальерс в сделке заполучили защитника Кариса Леверта, отдав взамен разыгрывающего Рики Рубио, защищенный пик первого раунда драфта НБА 2022 года, пик 2-го раунда драфта-2022 и пик 2-го раунда драфта-2027.

Рубио из-за травмы крестообразной связки левого колена досрочно завершил сезон 2021-2022.

Леверт в текущем сезоне в среднем за игру приносил Индиане по 18,7 очка, 3,8 подбора и 4,4 передачи.

Кливленд занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, Индиана идет 13-й.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...