Кливленд и Индиана провернули громкий обмен в НБА

Кливленд и Индиана договорились об обмене, сообщает в Твиттере авторитетній инсайдер Эдриан Войнаровски.

Кавальерс в сделке заполучили защитника Кариса Леверта, отдав взамен разыгрывающего Рики Рубио, защищенный пик первого раунда драфта НБА 2022 года, пик 2-го раунда драфта-2022 и пик 2-го раунда драфта-2027.

Full trade: Indiana sends Caris LeVert and a 2022 second-round pick via Miami to Cleveland for Ricky Rubio, lottery-protected 2022 first-round pick, 2022 second-round pick via Houston and a 2027 second-round pick via Utah, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

Рубио из-за травмы крестообразной связки левого колена досрочно завершил сезон 2021-2022.

Леверт в текущем сезоне в среднем за игру приносил Индиане по 18,7 очка, 3,8 подбора и 4,4 передачи.

Кливленд занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, Индиана идет 13-й.