Кливленд и Индиана провернули громкий обмен в НБА

Кливленд и Индиана договорились об обмене, сообщает в Твиттере авторитетній инсайдер Эдриан Войнаровски.

Кавальерс в сделке заполучили защитника Кариса Леверта, отдав взамен разыгрывающего Рики Рубио, защищенный пик первого раунда драфта НБА 2022 года, пик 2-го раунда драфта-2022 и пик 2-го раунда драфта-2027.

Full trade: Indiana sends Caris LeVert and a 2022 second-round pick via Miami to Cleveland for Ricky Rubio, lottery-protected 2022 first-round pick, 2022 second-round pick via Houston and a 2027 second-round pick via Utah, per sources.