  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названы игроки недели в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Ими стали форварды Нью-Орлеан Пеликанс и Торонто Рэпторс

Названы игроки недели в НБА

Новина українською

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Брэндон Ингрэм и форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.

Брэндон Ингрэм вместе с "Нью-Орлеан Пеликанс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 27,3 очка, совершал 1,5 перехвата и отдавал 9,3 передачи.

Паскаль Сиакам на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. "Филадельфия Сиксерс" одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Рэпторс" набирал в среднем 24,8 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...