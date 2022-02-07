Названы игроки недели в НБА

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Брэндон Ингрэм и форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.

Брэндон Ингрэм вместе с "Нью-Орлеан Пеликанс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 27,3 очка, совершал 1,5 перехвата и отдавал 9,3 передачи.

Паскаль Сиакам на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. "Филадельфия Сиксерс" одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Рэпторс" набирал в среднем 24,8 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.