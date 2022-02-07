Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы игроки недели в НБА
Ими стали форварды Нью-Орлеан Пеликанс и Торонто Рэпторс
Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Брэндон Ингрэм и форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.
Брэндон Ингрэм вместе с "Нью-Орлеан Пеликанс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 27,3 очка, совершал 1,5 перехвата и отдавал 9,3 передачи.
Паскаль Сиакам на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. "Филадельфия Сиксерс" одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Рэпторс" набирал в среднем 24,8 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.
Популярное сейчас
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Стеценко: За Коноплянку была назначена конкретная сумма. Представители Ливерпуля были с ней не согласны
- Стало известно, почему Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке
- Киев-Баскет на выезде уступает аутсайдеру группы в Кубке Европы ФИБА. Как это было
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО